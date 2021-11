Affaire Patrick Poivre d’Arvor – À visage découvert, huit femmes accusent PPDA de violences sexuelles Des victimes du célèbre journaliste français témoignent de leur calvaire dans le journal «Libération». Yannick Van Der Schueren

Huit femmes témoignent dans le journal «Libération» des violences sexuelles subies de la part du célèbre présentateur de TF1 Patrick Poivre d’Arvor, dit PPDA. AFP

«Viol», «agression sexuelle», «harcèlement». Les faits reprochés sont graves. Et les témoignages de ces huit femmes contre l’ex-star du «20 h» de TF1 Patrick Poivre d’Arvor publiés ce mardi par le journal «Libération» sont accablants.

Ces femmes, dont la journaliste Stéphanie Khayat, l’ex-reporter Cécile Thimoreau ou encore la dirigeante de société Muriel Reus, évoquent des violences sexuelles ayant eu lieu entre 1993 et 2008 dans le bureau de Patrick Poivre d’Arvor ou à son domicile. Toutes dénoncent un «schéma de domination» qui «mêle abus de pouvoir et sentiment de toute-puissance, écrasement des plus faibles et silence complice».

Affaire classée

Pour rappel. Début 2021, sur les 23 femmes qui accusent le journaliste, 11 portent plainte pour viols, agressions ou harcèlement, dont l’écrivaine Florence Porcel. PPDA nie fermement. «C’est de l’affabulation», affirme-t-il lors de son passage dans «Quotidien», l’émission de Yann Barthès, avant d’attaquer la crédibilité des autres témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux.

«Tout ceci est uniquement de l’anonymat, c’est toujours de l’anonymat. Jamais une personne qui ose venir me dire les yeux dans les yeux: «Non, ce n’était pas bien.» Le Parquet de Nanterre, estimant que ces infractions ne sont pas assez caractérisées ou prescrites, clôt le dossier.

Mais c’est compter sans la détermination de plusieurs de ses victimes, qui ont décidé de «prendre le journaliste de 74 ans au mot» en livrant «leurs récits détaillés» à «Libération».

«Je ne l’entends pas s’approcher. Il me retourne brusquement face à lui, m’oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche», raconte Stéphanie Khayat, journaliste à France Télévisions, qui évoque sa première rencontre avec le présentateur en 1994. Un traumatisme dont elle n’a jamais parlé à personne, «parce que j’avais honte. Parce que je me sentais sale», explique celle qui affirme avoir été violée à deux reprises. Mais «lorsque les premiers témoignages sont sortis dans la presse et que des femmes ont eu le courage de parler, il est devenu évident pour moi que je ne pouvais plus me taire».

«Brusquement, ce n’est plus le même homme», explique de son côté Cécile Thimoreau, ex-reporter à TF1, qui raconte comment elle a réussi à se débattre et à s’enfuir au cours d’un dîner pour échapper à celui qu’elle qualifie de «prédateur».

Tout le monde savait

Autre témoignage, celui de Muriel Reuse, ancienne vice-présidente d’une filiale de TF1, qui précise avoir averti le PDG du groupe après une tentative d’agression de la part de PPDA dans son bureau après un «20 h». C’est à ce moment que cette femme aujourd’hui âgée de 63 ans a compris que la direction était «au courant de ses agissements». «Je n’avais pas imaginé à quel point ce système était institutionnalisé, ritualisé.»

Mode opératoire bien rodé

Agressée en 2002, Aude Darlet, actuellement employée dans une compagnie aérienne, dénonce elle aussi l’omerta qui régnait alors au sein de la chaîne. «Un ami journaliste à l’époque m’a appris peu de temps après que tout le monde savait, que c’était un processus bien rodé où autrices, étudiantes, journalistes étaient invitées au JT avant de passer dans son bureau. Si tout le monde savait, pourquoi est-ce que cela continuait?»

#MeTooMedias

Effectivement, «les récurrences et similitudes» des récits sont frappantes, relève «Libération», qui a également pu consulter le rapport final rédigé par le policier chargé de l’enquête. Ces témoignages «décrivent Patrick Poivre d'Arvor comme un prédateur sexuel abusant de sa notoriété et usant d’un mode opératoire similaire dans l’approche de ses victimes et dans la brutalité de ses actes, commis sans la moindre tentative de séduction ni la moindre considération envers les femmes qui osaient refuser ses avances», écrit-il.

Ces huit femmes qui ont le courage de témoigner ne comptent pas en rester là. «Nous avons décidé de créer #MeTooMedias, pas uniquement à propos de PPDA, mais pour toutes les femmes et les hommes qui souffrent silencieusement dans ce milieu médiatique», a déclaré ce mardi sur France Inter la journaliste Emmanuelle Dancourt, victime elle aussi de la star du petit écran en 2008. Le mouvement sera lancé très prochainement sur les réseaux sociaux.

Sollicité par «Libération» pour réagir à son article, Patrick Poivre d'Arvor s’est contenté de répondre par écrit que «cette tentative de contournement médiatique d’une décision d’ordre judiciaire» lui semblait «regrettable, inquiétante, et dangereuse».

Quant à Florence Porcel, elle pourrait déposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile dans les jours qui viennent pour rouvrir l’affaire.

