L’invité - À vitesse abaissée en ville, danger augmenté?

Lausanne a lancé le débat; depuis le 13 septembre 2021, la capitale vaudoise a réduit la vitesse maximale de circulation à 30 km/h la nuit (de 22 h à 6 h) sur la plupart de ses axes routiers. Le but, selon sa Municipalité, est d’améliorer «le bien-être et la santé des résidents». Cette mesure inspire d’autres Communes et apporte son lot de discussions passionnées entre habitants, commerçants, automobilistes ou conseillers communaux.

Cependant, une question importante est trop peu débattue: quels sont les effets sur ceux qu’on appelle communément les «feux bleus»? C’est-à-dire les policiers, sapeurs-pompiers ou encore ambulanciers. Dans des situations où chaque minute compte, une perte de temps sur le trajet de l’intervention peut entraîner des conséquences importantes.

«L’abaissement des limitations de vitesse a inexorablement un impact sur les délais d’intervention.»

Certes, lorsqu’il y a une urgence, ces trois corps peuvent dépasser les vitesses maximales en faisant preuve de proportionnalité et de prudence, mais leur marge de manœuvre est limitée. En cas de dépassement trop important de la vitesse autorisée, le conducteur risque une amende, un retrait de permis ou encore une peine de prison. L’abaissement des limitations de vitesse, sans raison de sécurité, a donc inexorablement un impact sur les délais d’intervention.

La solution pourrait venir de la Berne fédérale, en exemptant les utilisateurs des feux bleus du respect de ces limitations nocturnes ou en assouplissant la loi Via sicura, comme le propose le conseiller national PLR Olivier Feller. Mais le résultat est plus qu’incertain. La problématique doit être étudiée en premier lieu par les autorités communales qui mettent en place de tels abaissements. Elles doivent faire preuve de proportionnalité et pourraient, par exemple, dégager des axes d’intervention urgente.

Cependant, la problématique ne s’arrête pas là. La mesure a également des effets sur le travail en amont de l’intervention. Pour la police par exemple, une généralisation des zones 30 km/h réduit l’efficience de ses patrouilles en augmentant leur temps de déplacement et en limitant leur capacité de couverture du territoire. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, le trajet entre le domicile privé (ou le lieu de travail) et la caserne ne peut se faire qu’en respectant les limitations de vitesse. Le délai d’intervention est donc forcément rallongé.

Et les premiers répondants

On peut également parler des premiers répondants (first responders), appelés en cas d’arrêt cardiorespiratoire pour prodiguer un massage cardiaque en attendant l’arrivée des ambulanciers. Ne bénéficiant pas de véhicule «feux bleus», ils doivent également se rendre sur le lieu de l’intervention en respectant les vitesses autorisées.

Une instauration de zones 30 km/h généralisée doit donc être mûrement réfléchie et appliquée avec pragmatisme. Il serait en effet regrettable qu’une mesure, qui se veut de santé publique, nuise finalement aux personnes qu’elle doit protéger.

Steen Boschetti Afficher plus Secrétaire du PLR Arrondissement de Morges. Également délégué auprès du conseil intercommunal de la Police Région Morges, sapeur-pompier volontaire et first responder

