Marina Rollman, humoriste

L’humoriste et chroniqueuse Marina Rollman juste avant son stand-up, «Un spectacle drôle», en novembre dernier à la salle Métropole de Lausanne. KEYSTONE/Valentin Flauraud

«Pour 2022, je nous souhaite de sortir progressivement du techno-capitalisme patriarcal pour aller vers un système un peu plus horizontal et vertueux s’inspirant de l’organisation sociale des champignons, garder une part belle à la liberté au cœur du projet mais redéfinir le profit collectif comme mesure du bien-être. Je nous souhaite de passer d’un ordre sexuel extrêmement catégorisé, teinté de honte, de compétition et de consumérisme vers une jouissance généreuse, désentravée, exploratoire. Je nous souhaite toujours plus de transports publics, je nous souhaite de réguler le système d’assurances privées, je nous souhaite l’accès à des logements à des prix décents, à de la nourriture de qualité, je nous souhaite surtout de nous marrer et d’être assez confortables et sereins individuellement pour se faire du bien les uns aux autres. Je nous souhaite des belles balades, des siestes, des fleurs, de l’intelligence, de l’art, du sexe, de la joie.»