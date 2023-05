Le cauchemar des premiers habitants de l’écoquartier Osiris, à Échallens, qui ont emménagé au milieu d’un chantier et dans des appartements de loin pas terminés, voire souffrant carrément de malfaçons, trouverait sa source dans les pénuries de matériaux et d’éléments de construction.

Découvrir que certains tuyaux, couvercles ou cadres de fenêtre ne sont plus disponibles alors que l’organisation de base d’un chantier de 400 appartements est déjà une gageure ne peut en effet que déclencher des réactions en chaîne aboutissant au fiasco actuel.

On sait quand ça commence…

Il est aussi de notoriété publique que, dans le monde de la construction, les délais sont rarement respectés. L’expression «les travaux, on sait quand ça commence, pas quand ça finit» ne tombe pas du ciel.

Mais dans le cas d’Échallens, on ne peut s’empêcher de repenser aux débats du Conseil communal au moment de l’achat de la parcelle en 2009, puis lors de l’attribution du droit distinct et permanent de superficie au profit des promoteurs. Les élus souhaitaient alors rentabiliser le mieux possible la mise à disposition du terrain dans l’intérêt de la Commune et que le projet soit à la pointe en matière d’efficience énergétique.

Mais suite à un prêt sans intérêts accordé par le Canton pour l’achat de la parcelle, le projet devait aussi comporter une part de logements à loyers abordables.

«Trianglature du cercle»

Au final, une sorte de «trianglature du cercle» donc, avec deux éléments tirant les coûts de construction vers le haut et un vers le bas. Malgré cela, 27 dossiers de candidature avaient été déposés neuf ans plus tard en vue de la concrétisation du projet.

Enfin, il est possible que des intérêts financiers privés entrent en jeu. Les propriétaires ont-ils mis la pression sur l’entreprise pour que les locataires puissent entrer le plus vite possible dans leurs appartements? Le constructeur a-t-il sous-estimé, volontairement ou pas, le travail à effectuer au moment de l’appel d’offres? On ne le saura pas.

Seule certitude, aujourd’hui, ce sont les locataires qui trinquent. Et les ouvriers. «Finalement, Osiris, c’était bien trouvé comme nom de quartier, nous faisait remarquer un des locataires mécontents. Quand on regarde l’activité sur le chantier, on se croirait revenu au temps des pyramides.»

À lire aussi Abo Quatre cents appartements à Échallens L’écoquartier Osiris fait enrager ses premiers habitants

Sylvain Muller est journaliste à la rubrique Vaudoise depuis 2005. Il est responsable du bureau d'Echallens et couvre à ce titre l'actualité du district du Gros-de-Vaud. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.