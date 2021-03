Concours à domicile – A vous de choisir le meilleur boutefas, le roi des saucissons Covid oblige, l’élection de Mister Boutefas 2021 se fera à la maison. Nous avons pris part à la sélection des finalistes. David Moginier

En 2019, Stéphanie Ogiz (avec son mari Selver) a été la première Miss Boutefas de l’histoire. JEAN-PAUL GUINNARD/24 HEURES

Lancé par Slow Food Vaud en 2015, le concours de Mister Boutefas se fait toujours en deux temps. Un jury de professionnels et de journalistes choisit cinq finalistes parmi tous les candidats, avant qu’une soirée permette au public intéressé de déguster ces cinq-là et de voter pour son préféré. En 2020, Mister Boutefas avait sauté son tour pour cause de Covid et, en 2021, il a dû changer de formule pour s’adapter aux contraintes sanitaires. Nous autres jurés étions donc conviés à une dégustation en toute sécurité, avec distanciation et séparations en plexiglas, dans trois salles différentes. Adieu la convivialité, bonjour la concentration! Un premier round avec huit tranches dans l’assiette permet d’emblée d’admirer la prodigieuse diversité d’une spécialité locale. Le boutefas est toujours candidat à une Appellation d’origine protégée mais les bouchers-charcutiers livrent des interprétations variées d’une recette ancestrale (lire encadré).