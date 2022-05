Bérézina sur les Bourses

«Sell in may and goes away!» L’adage boursier le plus célèbre tend à se confirmer une nouvelle fois ces derniers jours. Depuis le début du mois, après une première période de sinistrose au cours du premier trimestre 2022, les marchés financiers continuent de chuter, inlassablement.

Au fil des séances chaotiques, les pertes s’accumulent et le moral des investisseurs s’effondre. Pour preuve, le fameux VIX, cet indice de la volatilité décrit à Wall Street comme celui de la peur, est passé au-dessus des 30 points.

La correction actuelle est telle qu’elle est en train de devenir historique. Depuis sa création en 1957, le S&P 500 n’avait jamais vécu un aussi mauvais début d’année. L’indice de référence de la Bourse américaine n’est pas le seul en net recul (-17%). Le Nasdaq a plongé de 27%, illustrant la sinistrose qui entoure actuellement le secteur spécifique des valeurs technologiques. Et le climat est tout aussi morose en Europe ou en Suisse, où le SMI a perdu quelque 10% depuis le début de l’année.