Nationaux de badminton – À Widen, les Vaudois ont été les as du volant Les badistes du canton ont remporté dix médailles lors des Championnats de Suisse disputés ce week-end dans le canton d’Argovie. Pierre-Alain Schlosser

Caroline Racloz et Minh Quang Pham sont montés sur la plus haute marche du podium du double mixte, dimanche. Les Yverdonnois Arthur Boudier, Julie Franconville et Anthony Dumartheray ont remporté le bronze. DR

Le badminton vaudois peut exulter. Ce week-end, à Widen (Argovie), les joueurs du canton ont brillé sur la scène nationale, avec dix podiums, dont un titre de champions de Suisse pour le duo lausannois composé de Caroline Racloz et Minh Quang Pham, en double mixte.

De là à dire que la filière sport-études porte ses fruits, il n’y a qu’un pas que l’on n’hésitera pas à franchir. Que ce soit à l’école obligatoire ou au postobligatoire, force est d’admettre que les badistes ayant emprunté cette voie ont pris l’ascendant. Six d’entre eux (si l’on ne compte pas leur entraîneur Anthony Dumartheray 1 x argent, 1 x bronze), lui aussi médaillé durant ces joutes, ont ramené des médailles.





Il s’agit de Cloé Brand (1 x bronze), Julie Franconville (3 x bronze, dont 1 en simple), Lucie Amiguet (1 x bronze), Arthur Boudier (2 x bronze), Caroline Racloz (1 x or, 1 x argent), Minh Quang Pham (1 x or, 1 x bronze). Thibault Bernetti (1 x argent) et Dounia Pelupessy (1 x bronze en simple) ont aussi contribué à la belle moisson vaudoise.

«Notre marge de progression est encore énorme.» Minh Quang Pham, champion de Suisse en double mixte

À 21 ans, Minh Quang Pham a fêté son premier titre avec sa coéquipière du Badminton Lausanne Association (BLA) Caroline Racloz. Spécialiste du double et du double mixte, le Veveysan fait partie de l’équipe de Suisse et s’entraîne à raison de deux séances quotidiennes à Berne, depuis trois ans.

Badiste depuis ses 8 ans, Minh Quang Pham a suivi le programme Bad+, avant de rejoindre le sport-études. Où il a connu Caroline Racloz. «On joue ensemble depuis deux ans, raconte le néochampion de Suisse. On commence à développer des automatismes, mais j’estime que notre marge de progression est encore énorme.»



Ce week-end à Widen, le duo a enchaîné les bonnes performances pour se retrouver en finale. «La fatigue accumulée durant les deux jours de tournoi s’est fait ressentir, raconte le Veveysan. Nous avons laissé échapper le premier set, avant de nous reprendre. Nous avons ensuite gagné en lucidité, resserré notre jeu et réussi à pousser. Ce qui nous a permis d’enlever les deux manches suivantes.» Au final, ce succès (19-21, 21-18 et 21-10) face aux expérimentés Mathias Bonny (BC La Chaux-de-Fonds) et Céline Burkart (BC Tafers) n’est pas usurpé.

130 jours d’armée

Un premier succès national qui en amènera sans doute d’autres pour Minh Quang Pham, lequel finance sa passion par différentes aides. «Ma maman a longtemps été mon premier sponsor. Aujourd’hui, je peux compter sur des soutiens tels que l’Aide sportive, le Fonds du sport vaudois, Swiss Badminton ou Génération champions.» L’armée lui permet aussi de tourner. Après avoir effectué son école de recrues à Macolin, il est soldé par la grande muette à raison de 130 jours par année.

