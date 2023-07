Les effluves de crème solaire, le crépitement des barbecues, les rumeurs de transfert autour de Kylian Mbappé: autant de marqueurs immuables qui, chaque année, rappellent que l’été s’est installé. Au même moment, dans le sud de Londres, un tournoi de tennis entretient jalousement des rituels qui ont valeur de patrimoine.

À Wimbledon, quand sonne l’ouverture des portes, les secondes et les minutes s’étirent en longs méandres, qui comme la Tamise mènent vers un horizon infini. Une quinzaine hors d’âge, sinon de ce pré bardé de lignes blanches que de petites balles jaunes viennent peu à peu dégarnir, comme pour rappeler que oui, malgré tout, le temps passe.

«Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il grêle, tout va bien tant qu’on a un verre de Pimm’s à la main.»

Or, ici, il s’agit de tout faire pour surmonter l’inexorable angoisse, que tout ceci – la vie – finisse un satané jour pour de bon. Alors on se pouponne, on se bichonne, on se cajole. Les ladies coiffent robe et chapeau, les gentlemen nouent ascot et redingote. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il grêle, tout va bien tant qu’on a un verre de Pimm’s à la main. Tout va bien tant qu’on peut oublier quelques instants que le monde existe au-delà des grilles du All England Lawn Tennis and Croquet Club.

La distinction n’est jamais surjouée, mais parfaitement incarnée, car érigée en art de vivre: plein de tam-tam mais jamais de chichi. Les parapluies fleurissent sans que les sourires ne fanent, les files d’attente se figent sans que la joie ne s’évapore. Chaque pépin se savoure, chaque averse est le prétexte d’un fou rire. Sous le ciel anglais, il relève du devoir, limite de la fierté cocardière, d’adopter le détachement en posture.

«C’est ici le triomphe de l’autodérision sur la futilité de l’existence qui se joue.»

Au contour de Church Road, un spleen suranné berce le plus grand tournoi du monde, où l’on cultive l’élégance comme une forme d’insouciance. Mis à part les matches, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Face à la fatalité, le flegme est la seule posture convenable. Plus qu’un abandon, voire un renoncement, c’est ici le triomphe de l’autodérision sur la futilité de l’existence qui se joue. Sûrement l’héritage majeur de la culture britannique au monde: le plus grand raffinement est celui de ne pas se prendre au sérieux.

Florian Müller est journaliste et chef de rubrique au Sport-Center. Après des études de Lettres à l'Université de Genève, il rejoint les rédactions du groupe Tamedia en 2010. Plus d'infos @FloMul

