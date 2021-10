Sciences et technologie – À Yverdon, Explorit peut enfin donner sa pleine mesure Le bâtiment moderne qui sert notamment d’écrin à Kindercity a été inauguré jeudi, cinq mois après son ouverture partielle au public. Frédéric Ravussin

À Yverdon, dans le bâtiment Explorit inauguré jeudi, les salles de l’espace Kindercity proposent des thématiques sur l’environnement. CHANTAL DERVEY

Cinq ans, en tout cas, qu’il attendait ça, Jean-Christophe Gostanian. Alors, jeudi en début de soirée à Yverdon, l’instigateur du projet Explorit n’a pas mâché ses mots au moment d’inaugurer officiellement ce centre ludoéducatif dont les premiers visiteurs ont déjà pu découvrir les expositions en mai sur le site d’Y-Parc.

L’émotion de voir ce projet à 65 millions concrétisé a fait remonter en lui l’exubérance de ses origines marseillaises.

Dans son discours, il n’a pas manqué de remercier chaleureusement tous ceux qui l’ont soutenu dans «ce chemin de croix». À commencer par l’ancien directeur de l’Association pour le développement du Nord vaudois, «Jean-Marc Buchillier, sans qui nous ne serions pas là aujourd’hui», l’ex-directeur d’Y-Parc, Sandy Wetzel, et Anne Haspel, la gestionnaire de ce vaste chantier enfin achevé.

Élégance architecturale

Mais, revanchard, il a aussi énuméré – dans un inventaire à la Prévert – tout ce qui s’était mis en travers de sa route, tracasseries administratives et Covid-19 en tête. Rayonnant, il a ensuite pu conduire son parterre d’invités dans les méandres de cet incroyable bâtiment de bois – pour sa partie loisirs – et de béton, pour son côté business et services.

«La partie scientifique d’Explorit a déjà accueilli 22’000 visiteurs. C’est un départ plus qu’encourageant.» Jean-Christophe Gostanian, instigateur du projet

L’élégance extérieure de l’imposant édifice (3264 m2 d’emprise au sol) ne ment en rien sur la beauté architecturale qui attend les visiteurs dès qu’ils pénètrent dans l’atrium central: une spectaculaire rampe en bois remplit l’espace de ses circonvolutions qui donnent accès aux étages où se trouvent les expositions de Sciencity et Kindercity.

Avant son coup de gueule, il avait exprimé son coup de cœur du jour pour les cinq salles de cinéma au design détonnant qui complètent l’ensemble. «Notre Cinestudio a passé la barre des 5000 visiteurs par mois, alors que la partie scientifique d’Explorit a accueilli quelque 22’000 personnes depuis son ouverture partielle au printemps. Des chiffres plus qu’encourageants», s’est-il réjoui.

