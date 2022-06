Le coup de fourchette – À Yverdon, la Bell’Italia met la cuisine des régions dans l’assiette L’ancien Cercle italien d’Yverdon a été transformé en restaurant par Federico Caravaggio. Sa trattoria propose des plats régionaux de la Botte transalpine. La rédaction

Federico Caravaggio a repris l’ancien Cercle italien d’Yverdon pour en faire une trattoria. CHRISTIAN BRUN

Pizza, pasta, vino et basta? Non! Dio santo, la carte d’un restaurant italien ne se limite pas à cette sainte Trinité. Même en Suisse. Et ce n’est pas Federico Caravaggio qui dira le contraire. Le natif des Marches (sur la côte adriatique) a repris ce printemps l’ancien Cercle italien d’Yverdon pour en faire une trattoria.