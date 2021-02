Politique de soutien – À Yverdon, la culture devra faire partie de la relance Le Conseil a accepté une proposition UDC visant à établir un plan en faveur des milieux culturels. Reste à savoir à qui ira la manne communale. Erwan Le Bec

Les Citrons Masqués, emblématique café-concert yverdonnois, fait partie des établissements que les élus aimeraient voir mieux soutenus. Pour la relance, mais aussi pour plus tard. Photo: Patrick Martin

Rare moment de convergence des votes au parlement communal yverdonnois. À une large majorité, jeudi soir, les élus ont accepté un postulat UDC «pour un plan de relance culturel». Alors que le dicastère en mains écologistes est depuis des mois l’objet d’interventions répétées de la part du camp bourgeois (l’UDC avait par exemple proposé de reconvertir les caves du château en discothèque), chaque parti s’est rallié dans cet appel à une amélioration de l’offre.

Pour l’UDC, qui demande également le développement d’une carte culture et sport, c’est une façon de soutenir un secteur qui a souffert tout en diversifiant l’offre. «Ce serait aussi un moyen de soutenir le secteur privé. On peut imaginer que les programmes des établissements soit soumis à la commission des affaires culturelles», avance Roland Villard.

La gauche a suivi, à condition que la proposition s’oriente vers une solution qui épargne le budget en place. Une partie du fonds de relance devrait ainsi passer par l’utilisation de subsides de manifestations annulées. «En octobre prochain, on ira boire une bière avec un concert de gros rock», a acquiescé la municipale Carmen Tanner à l’adresse du postulant Roland Villard. Pour le camp rose-vert, la proposition tombait également assez bien: la Municipalité avait refusé en décembre dernier un plan destiné aux institutions culturelles, préférant lancer des aides d’urgence.

Voilà pour l’unanimité du jour. Entre les lignes par contre, il faut s’attendre à de belles empoignades pour le côté pratique et pour la défense des budgets. Le pourcent culturel, destiné aux œuvres d’art des bâtiments publics, est par exemple cité comme ressource potentielle. À l’heure où la Ville peaufine son plan directeur de la culture, la partie s’annonce ardue.

«Il faut également penser à l’après, parce que cette crise, on va en sortir», indique le municipal Vert’libéral Pierre-Henri Meystre, l’un des fondateurs de L’Amalgame. «On peut aller vers plus de libéralisme, mais avec un cadre. On doit éviter que des petites entités périclitent ou que les billets augmentent sous l’effet d’un monopole, on le voit dans l’événementiel.» Les élus admettent qu’il faudra trouver une politique. Soutenir une salle comme les Citrons, moins celui qui lance un karaoké pour les soirées anniversaires.

«La Municipalité a montré qu’il était possible de soutenir des manifestations populaires comme les brandons. On peut trouver un équilibre», enchaîne le socialiste Julien Wicki. Il poursuit. «S’il y aura une bataille, ce sera pour retrouver les publics à la reprise, voire pour en trouver d’autres. Là, il faudra des moyens. La droite à Yverdon est passée à côté de l’ampleur de la crise. Toutes les autres villes ont investi plus que nous.»

Même fermée depuis des mois, la culture yverdonnoise constitue visiblement toujours un thème de campagne.