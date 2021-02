Il peut y avoir quelque chose de réjouissant derrière ces exercices de communication, agendés comme tant d’autres à la veille des élections. Quelque chose de léger, comme une odeur de printemps dans l’air. Yverdon vient de présenter son «plan directeur de la culture», appelant à une «culture vivante», à des créations dans tous les coins, des soirées, des vieilles pierres qui vibrent et des bastringues. Enfin! Parce qu’on en a tous envie finalement, de crocus, de mousses sur une terrasse et de concerts sur la place Pestalozzi, l’une des plus belles de Suisse romande.

Un «projet inclusif» et des idées, ce n’est pas encore assez pour faire oublier que la culture de la deuxième ville vaudoise, qui n’est plus ancrée dans le souvenir d’Expo.02 et jalouse des succès lausannois, sort d’une période contrastée. La Cité thermale rayonne et vit au rythme de sa Dérivée, de ses salles, de sa Maison d’Ailleurs, de ses manifestations qui remplissent les rues. Pour la première fois, relève le chef du service culturel, se voit sur cette place Pestalozzi un public qui vient de partout. Parce qu’il y a de la création originale et de l’offre. Par contre on l’oublie, mais voilà cinq ans que s’enchaînent aussi les mauvaises nouvelles. Yverdon a fermé le théâtre du Petit Globe, donné le coup de grâce à «L’Autre 1er Août» de la plage, peiné à aider l’Amalgame, tiré la prise des années thématiques, failli perdre ses brandons, perdu l’Antidote festival, sans parler d’une série de départs à la tête des institutions et des musées.

Ah. Et le coup de frein porté au projet polymorphe de Sports 5. En plein lockdown culturel, ce n’était pas la meilleure des nouvelles.

La culture yverdonnoise s’est retrouvée en plein no man’s land, dans cette guerre des tranchées à laquelle se livrent la gauche et la droite depuis le changement de majorité il y a cinq ans. Une législature de blocages qui n’a pas souri à grand monde. Doivent surtout en sortir des grands projets (un nouveau cinéma, une nouvelle bibliothèque, une œuvre culturelle à la place d’Armes) coulés dans le ciment, mais dont on commence à se demander s’ils sont vraiment, comme le dit la Ville, pour «demain».

Nous sommes maintenant à la veille d’un deuxième déconfinement. Le combat pour la culture, Yverdon ne peut pas seulement y répondre par des ambitions étalées sur dix ans. Elle doit prouver que la culture nourrit, et vite.