Dans la tourmente – À Yverdon, la Maison d’Ailleurs embarrasse le monde politique Une série d’accusations à l’encontre de Marc Atallah, directeur de l’institution, fait transpirer les élus du Nord vaudois. Erwan Le Bec

Marc Atallah a repris les commandes de la Maison d’Ailleurs en 2011. LMS – Sebastien Anex

Le Musée de la science-fiction est au cœur d’un récit dont il se serait bien passé. En tout cas son directeur, le dynamique Marc Atallah. Séries de départs dans le personnel, engagement de proches dont l’épouse du directeur, salaire exagéré, soupçons de plagiat… Les accusations soulevées par le site du «Blick» romand ont provoqué des remous à Yverdon.

Et pour cause. La Maison d’Ailleurs est une des institutions phares du Nord vaudois, subventionnée à hauteur de 560’000 francs par la Ville. Le rythme des activités, son festival Numerik Games, les expositions et la communication du musée en ont fait un incontournable des musées romands.