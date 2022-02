À Yverdon, la puce Trakyv n’est plus la solution miracle

Si vous avez un vélo et que vous l’aimez beaucoup, vous l’avez sans doute équipé de la puce Trakyv, du nom de cet antivol intelligent développé par une société yverdonnoise en 2016. Présentée comme la solution miracle au fléau des vols de vélos, elle avait fait l’objet d’une intense promotion par la Ville d’Yverdon, puis par celle de Lausanne, puis à Renens et partout en Suisse romande, se vendant à des milliers d’exemplaires.

Placée dans le cadre de votre VTT favori, la puce Trakyv doit simplement s’activer à distance en cas de vol, être repérable via les capteurs installés dans des camions de transport, des patrouilles de police ou des véhicules de voiries, et in fine transmise aux gendarmes.