Conseil communal – À Yverdon, la relance de la culture rime avec déconfiture Un élu UDC reproche aux autorités de délaisser les acteurs privés du secteur. Pourtant, les projets ne manquent pas. Anetka Mühlemann

Nichée dans l’enceinte du château, l’Échandole enrichira son menu d’événements artistiques et festifs pour contribuer à enrichir les nuits yverdonnoises. JEAN-PAUL GUINNARD

Mis à mal par la pandémie, le tissu culturel d’Yverdon fait l’objet d’un plan directeur à l’horizon 2030. Ce catalogue prévoit une trentaine de mesures visant non pas à rapiécer les trous provoqués par la crise sanitaire, mais à rendre le domaine plus solide, plus dense et plus chatoyant. La Municipalité s’est donc appuyée sur ce plan pour donner une réponse – validée par le Conseil communal – au postulat «Pour un plan de relance ainsi qu’une augmentation de l’offre culturelle à Yverdon», déposé l’an dernier par l’élu de droite Roland Villard.