Relève politique – À Yverdon, la vague verte fait beaucoup de remous Certains jeunes élus de gauche issus des dernières élections impriment leur marque. Cela ne va pas sans heurts, au point que la droite appelle à la démission de Mathilde Marendaz, candidate au Conseil d’État. Frédéric Ravussin Erwan Le Bec

Mathilde Marendaz, 25 ans, passée par les Jeunes Verts et désormais la gauche radicale, est candidate au Conseil d’État. À Yverdon, elle incarne aussi une relève à mi-chemin entre l’activisme et un style qui surprend les élus en place. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

La jeune génération qui a débarqué dans les hémicycles au sortir des élections communales de mars 2021 promettait d’amener un peu de fraîcheur en politique locale. Plus féminine, plus écologiste, plus sociale, et plus remuante. À Yverdon, la relève fait plus que ça. Elle décoiffe.