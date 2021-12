Transition énergétique – À Yverdon, la voiture électrique va devenir la pile d’Y-Parc La ville de Leclanché développe un projet de réseau autonome sur son parc scientifique et technologique. Il pourrait devenir en partie indépendant, nourri au solaire, par l’intermédiaire des batteries des voitures électriques. Erwan Le Bec

Y-Parc, selon les prévisions du projet développé par une boîte du cru, Planair, devrait atteindre 3000 employés en 2025. L’idée est de favoriser l’installation de solaire sur et autour des édifices, et de favoriser les transports publics mais aussi les voitures électriques. 24 heures/Christian Brun

La construction du parking mutualisé d’Y-Parc est à l’arrêt depuis des mois, laissant le plus vaste parc scientifique et technologique de Suisse dans une situation proche de la gabegie routière, avec l’ouverture du grand complexe ludique de Kindercity et d’Explorit, dont les usagers sont invités à stationner sur des terrains temporaires.

L’origine de tout ce barnum? Au début, un recours de l’Association transports et environnement (ATE), opposée à la construction de ce parking maous de 1000 places sans étude globale. Puis un bras de fer latent entre le constructeur, la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) par le biais de sa caisse de retraite, et le nouvel Exécutif rose-vert d’Yverdon. On serait toutefois proche, selon nos sources, de l’obtention du permis de construire.