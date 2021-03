Il y a quelque chose de napoléonien, puisqu’on parle beaucoup de lui cette année, dans l’attitude du PLR yverdonnois. Avancer en rang serré, hiératique, la baïonnette au canon. En se disant que cette fois encore, ça fonctionnera peut-être.

Ils partent donc à trois, plus un UDC, au deuxième tour. Choisissant d’aligner une avocate des affaires, un architecte spécialisé dans l’immobilier, un gérant d’EMS et un patron de PME. Des profils aguerris, conservateurs, le type (en tout cas pour le syndic, bosseur acharné) à passer des dimanches entiers sur les dossiers et à ne pas bouger de sa ligne. C’est bien, mais c’est à l’opposé des figures plébiscitées dans les urnes dimanche dernier. Les électeurs ont préféré deux jeunes techniciennes, féministes, à gauche mais pas trop, et un géographe assagi, autrefois blogueur à «L’Hebdo».

Le parti bourgeois est contesté de longue date dans plusieurs villes vaudoises. Une situation qui se confirme à Yverdon, où le PLR régnait pourtant en parti hégémonique dans les deux chambres. Le vieux parti y a, comme ailleurs, vu la montée de l’UDC, la montée des Verts, et aujourd’hui de nouveau celle des jeunes militants du climat.

Plus qu’ailleurs, Yverdon est l’endroit où les libéraux-radicaux ont su laisser leur patte sur les projets appelés à redessiner une agglomération. Seulement voilà. Passé la claque de dimanche, où les sortants sont arrivés en queue de peloton, n’importe quel parti serait en train de changer son vocabulaire de campagne dans l’urgence, quitte à ce que ce soit risible mais qu’importe: il faut sauver les meubles. On serait en train de verdir le discours, de changer vite fait quelques têtes, de rajouter trois trucs au programme.

Pas au PLR d’Yverdon, qui maintient sa campagne faite de quartiers, de routes, d’un plan directeur des circulations et d’un futur plan directeur communal. Par excès d’honnêteté ou manque d’agilité, le parti risque non seulement de perdre la majorité mais aussi de ne plus savoir rassembler une droite devenue plurielle. Après, qui sait. La deuxième ville du canton a su se relever des cendres d’Hermès-Paillard et de Leclanché. Peut-être que l’ancien «grand parti» aussi saura se réinventer.