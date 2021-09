Le coup de fourchette – À Yverdon, le commissaire Montalbano apprécierait la cuisine de Vigata Totalement rénové, l’hôtel de l’Ange a été rebaptisé et fait honneur à la tradition culinaire transalpine et à ses nombreux vignobles. Car l’établissement fait aussi œnothèque et épicerie fine. Frédéric Ravussin

La «squadra du Vigata», c’est le gérant Stefano Bianchi, le chef Francesco Congiu et l’administrateur Paul-Aimé Chevalley JEAN-PAUL GUINNARD

Benvenuti a Vigata! Associant souvenirs d’enfance de vacances et lectures adolescentes, Paul-Aimé Chevalley a choisi la commune sicilienne fictive des romans du commissario Montalbano au moment de rebaptiser l’ancien Hôtel de l’Ange d’Yverdon, totalement rénové. Et quand on connaît la place de choix laissée à la gastronomie dans ces romans policiers, on se dit que le voyage culinaire doit valoir le détour.

L’accueil réservé aux clients par Stefano Bianchi est méridional, qui propose d’emblée le tour du propriétaire. C’est que l’établissement fait aussi œnothèque. Notamment. Du coup, la carte des vins – 90% élevés dans la Botte – ne se découvre pas en tournant des pages, mais en parcourant des rayonnages copieusement achalandés sur lesquels quelques crus vaudois ont réussi à s’immiscer. Tout comme l’intégralité de la gamme des bières artisanales piémontaises Baladin.

En cuisine par contre, on ne manie pas l’art de l’exception. Italians do it better, il paraît. Et c’est tant mieux. Le menu est composé comme là-bas: antipasti, primi piatti, secondi piatti. Et les contorni à part (c’est d’ailleurs ce qui peut légèrement gonfler l’addition, bien que les plats ne sont pas totalement privés d’accompagnement).

À l’entre-saison, déjà, on hésite. Et on ne choisit pas. Ce sera l’été du sud avec le croquant d’une bruschetta rehaussée du fondant de la stracciatella de bufala (17 fr.). Et l’automne du nord avec une incroyable crème de parmesan et son œuf cuit à basse température (18 fr.)

En «primo», Vigata est là pour rappeler que la pastasciutta n’est pas incontournable. Certes, on ne saurait que conseiller les spagettoro à l’encre de seiche (26 fr.) pour ceux qui apprécient cette spécialité et ne craignent pas de teinter leur langue de noir. Mais les culurgiones (28 fr.), ces raviolis sardes servis sur une émulsion de tomate et huile au basilic rappellent que la pomme de terre aussi à tout pour plaire.

Le chef Francesco Congiu propose un autre classique des eaux méditerranéennes: le poulpe grillé, qu’il a l’excellente idée de proposer avec du houmous et des carottes grillées (36 fr.) Et si l’on veut s’éloigner des plages, laissez-vous tenter par les côtelettes d’agneau (39 fr.) rosées à souhait car parfaitement grillées, à l’image des patates grillées et des échalotes qui les accompagnent.

Les dolci font dans le classique. Mais pour éviter de corser la digestion avant l’inévitable grappa sans frustrer une envie de sucré, la salade d’agrumes (10 fr.) ou le joli choix de glaces artisanales (4 fr. la boule) se pose en alternative sérieuse.

