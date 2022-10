Football – À Yverdon, le Lausanne-Sport doit apprendre à faire sans ses cadres Thomas Castella est blessé alors qu’Olivier Custodio est suspendu pour le derby vaudois de ce vendredi (19h30). Mais Ludovic Magnin n’en fait pas un drame. Valentin Schnorhk

Au départ, il y a un calcul. «Nous avons un groupe jeune: contre Thoune, sur le terrain, il y avait une moyenne d’âge de 22 ans.» Il faut y voir une mise en contexte. Ludovic Magnin se plaît à la rappeler. «Les gens doivent bien analyser le contingent du Lausanne-Sport, insiste l’entraîneur du Lausanne-Sport. Je ne partage donc pas l’opinion commune qui dit qu’on doit absolument dominer cette Challenge League. Au final, nous devons simplement gagner les matches. Et la manière importera peu si l’on obtient la promotion à la fin.» Voilà pour le préambule. Il s’applique forcément au derby vaudois de ce vendredi (19h30), avec le LS qui se déplace à Yverdon.

La moyenne d’âge, on y reviendra forcément au Municipal. Parce que d’une manière ou d’une autre, elle va tomber. La faute aux absents. Difficile d’en faire des coupables. Mais il faut les remplacer. C’est le défi de Magnin. Manquent à l’appel, donc? Kukuruzovic et Nanizayamo, déjà. Là, rien de nouveau: ils sont blessés. Mais il faut y ajouter Thomas Castella et Olivier Custodio, ceux qui incarnent peut-être le plus l’identité du Lausanne-Sport.

«Il n’y aura pas seulement un impact sur le terrain, reconnaît le technicien. De par leur expérience, il faut admettre leur importance. Mais pour un match, il n’y aura aucun problème. Nous savions qu’il y aurait des blessés et il y aura des mecs qui auront la chance de jouer. J’ai confiance en mon groupe.»

Spiegel, plus qu’un numéro deux

Pour Castella, cela sera un peu plus que le simple match de vendredi. Le gardien s’est blessé au bras lors de la victoire 2-1 contre Thoune. Il a été opéré du cubitus lundi et sera absent jusqu’à la fin du mois de janvier. Son remplaçant a le même âge (29 ans). Il s’agit de Raphaël Spiegel. En l’occurrence, le souci est moindre pour l’entraîneur lausannois: «Nous pouvons comprendre maintenant pourquoi nous nous sommes battus pour le faire signer.»

«Sur la position de gardien, il pouvait m’arriver un pépin.» Ludovic Magnin, entraîneur du Lausanne-Sport

Il développe: «Il nous fallait un super numéro deux, nous l’avons. Je dors très bien, à ce niveau. Sur la position de gardien, il pouvait m’arriver un pépin. Spiegel a un autre profil. Thomas est plus explosif sur sa ligne, Raphael a peut-être plus d’amplitude. Dans les airs, il prend aussi plus de place. Mais il a aussi une immense expérience. C’est génial pour un coach d’avoir un aussi bon numéro deux.»

Trouver une routine à l’extérieur

Pour Olivier Custodio, la donne est différente. Le capitaine du LS (en l’absence de Kukuruzovic) est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il manquera son premier match depuis son retour au club cet été. Ce n’est certes qu’un match, mais cela suggère de trouver une solution nouvelle. Changement de système? «Je ne l’ai pas fait depuis mon arrivée, je ne crois pas que cela soit le bon moment pour le faire», balaye Magnin. Ce sera donc du poste pour poste. De retour, Gianluca Gaudino est forcément candidat pour un rôle dans l’entrejeu.

Ludovic Magnin devra trouver la meilleure formule possible. Parce qu’il y a une victoire à l’extérieur à aller chercher à Yverdon. Les trois derniers déplacements que le LS a eus à effectuer se sont conclus sur une défaite. «Nous avons bien trouvé notre routine à la maison, mais pas encore à l’extérieur, en termes d’organisation, admet l’ancien latéral gauche. Même si là, avec le déplacement court qui nous attend, cela devrait aller. En revanche, je dois trouver les joueurs qui peuvent le mieux s’exprimer à l’extérieur, notamment sur les terrains en herbe.» Avec des jeunes, peut-être?

