Écologie radicale – À Yverdon, le «quartier libre» de Clendy cultive son droit à l’essai Après la première «zone à défendre» suisse du Mormont, les jardins et les squats de Clendy, à Yverdon, font germer un nouveau type de militantisme en zone urbaine. Erwan Le Bec

Le quartier de Clendy est visé depuis les années 2007-2010 par un projet de densification. Alors que le plan de quartier se fait attendre, après des années de tractations entre les propriétaires, des militants s’y sont installés pour dénoncer le bétonnage. Jean-Guy Python / 24heures

Petite frayeur mardi après-midi au «quartier libre» de Clendy: le chien Bakou, presque un membre à part entière du collectif qui occupe ces deux bâtiments vides et leurs terrains délaissés du centre d’Yverdon, a disparu. Le petit cabot reviendra toutefois quelques minutes plus tard, déboulant toute langue dehors des talus d’une des lignes CFF qui dominent la zone. Ouf. Il est à qui, au fait, le chien? «À personne», répond très sérieusement une jeune femme, bonnet de pêcheur vissé sur la tête. «Il appartient à lui-même.»

Jean-Guy Python / 24heures

Voilà douze jours que Clendy connaît une nouvelle vie. Cette quasi-friche, destinée à une opération immobilière, avec 9 bâtiments et 250 habitants et emplois, est illégalement tenue par une vingtaine, parfois plus, parfois moins, de militants convaincus qui soignent les détails. Ici, c’est la débrouille au jour le jour. Mais aussi solidarité exacerbée, anticapitalisme, écologie radicale, non-dits et ténacité. Car on espère bien rester jusqu’au printemps pour combattre la reconversion du site et faire pousser les jardins.