Chansons, musique dansante, torches, lampions et ambiance joviale dans les rues d’Yverdon. Le cortège anarchiste des militants du «quartier libre» aura réussi à donner au centre historique une animation qu’aurait sans doute enviée le marché de Noël, dont les baraques en bois sont en train d’être démontées sous la pluie.

Lundi soir, plus d’une centaine d’activistes et de sympathisants se sont réunis place de la Gare pour manifester contre la fin annoncée de l’occupation illégale des jardins et squats de Clendy. Une sorte de petite ZAD urbaine, d’un style inédit en terres vaudoises. «Nous témoignons notre solidarité aux lieux de lutte évacués par la justice et sa police, dans la sempiternelle tentative de faire taire les mouvements contestataires», a lancé, émue, une jeune femme cachée derrière un bonnet à paillettes et une cagoule de fortune. Et de citer Porno Diesel près de la Blécherette, Étagnières, le Mormont et évidemment Clendy, qui a reçu aujourd’hui un ordre d’évacuation signé du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.