Élections communales – À Yverdon, les derniers jours de campagne tournent à l’aigre À la veille du deuxième tour, la campagne prend une virulence inédite dans la deuxième ville du canton, et peut-être même dans le canton. Faux profils sur les réseaux sociaux, attaques sans fin, et maintenant affichages de rue visant un candidat. Erwan Le Bec

Rien ne va plus à Yverdon. Contrairement à Lausanne par exemple, où la campagne est restée globalement de bon ton, élus et militants de la deuxième ville vaudoises ont peu à peu durci leurs méthodes. Dernière en date? Des affiches anonymes brocardant un élu. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

Du jamais vu de mémoire de politicien yverdonnois. À quelques heures de la clôture des urnes, la campagne a pris une tournure radicale à Yverdon, où la gauche et la droite luttent avec acharnement pour l’Exécutif. L’enjeu est en effet de taille. Si le camp rose-vert-rouge l’a emporté au Conseil au premier tour, le PLR et l’UDC gardent l’espoir de conserver la majorité à la Municipalité, que la droite détient depuis 2014.

La bataille avait commencé de manière classique. Puis il y a eu l’affaire de Sports 5, où jeunes roses-verts et pontes PLR se sont accusés mutuellement d’avoir mené au fiasco la reconversion de la friche. Mercredi, on a «passé un cap» selon certains élus, des deux bords, quand des affiches brocardant le candidat Christian Weiler sont apparues en ville et sur la Toile. Des captures d’écran, récupérant des échanges remontant à 2013 et qualifiés de sexistes par plusieurs militantes féministes. «De l’humour privé entre amis, sans intention de nuire», balaie l’intéressé, qui réfute toute accusation. «Je déplore ces attaques que personne n’ose assumer: un faux profil a dû passer des heures à chercher ça. Une manière de faire de la politique qui ne m’intéresse pas.»