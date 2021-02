Du théâtre depuis son canapé – À Yverdon, «Les Misérables» cartonnent en streaming payant Captée par cinq caméras, la pièce de quatre heures vingt mise en scène par Eric Devanthéry comptabilise déjà plus de 400 vues en ligne. Natacha Rossel

Créée en 2018, la pièce «Les Misérables» est portée par sept excellents comédiens, qui endossent plusieurs rôles. Cedric Vincensini

Une épopée théâtrale à vivre depuis son canapé. Dimanche, plusieurs dizaines de spectateurs ont visionné «Les Misérables» dans une adaptation théâtrale de quatre heures vingt mise en scène par Eric Devanthéry. Filmées en direct depuis les planches du Théâtre Benno Besson à Yverdon (TBB), les aventures de Jean Valjean et de Cosette sont diffusées en streaming payant, au tarif d’une place de théâtre (40 fr. pour le plein tarif) jusqu’au 26 février.

«Nous avons reçu des retours très positifs. Je crois que tout le monde a ressenti l’émotion d’une première.» Georges Grbic, directeur du Théâtre Benno Besson

Ce pari osé a porté ses fruits: «Dimanche, entre 50 et 80 personnes ont suivi le spectacle en direct. Aujourd’hui (ndlr: mardi) nous en sommes à 400 vues», se réjouit Georges Grbic, directeur du TBB. Le théâtre a mis les moyens pour offrir une représentation rythmée, variant les plans et les points de vue: quatre cameramen et un régisseur ont passé une journée à préparer la captation, avec cinq caméras. Un tel dispositif a bien sûr un coût: le prix du spectacle a quasi doublé.

Drame et comédie musicale

Si la vente des billets a permis de contrebalancer en partie cet effort financier, la raison principale de cette démarche est ailleurs. «Nous avons souhaité remettre en valeur le contrat passé entre le spectateur et les artistes. Le public paie et s’attend à découvrir un spectacle de qualité, reprend Georges Grbic. Une grande partie des fidèles du TBB ont suivi cette philosophie. Sur les 200 spectateurs qui avaient acheté un billet pour le spectacle à Yverdon, seuls 60 ont demandé un remboursement lorsque l’équipe leur a proposé une représentation virtuelle. Huitante autres personnes ont acheté un billet spécialement pour la captation. «Nous avons reçu des retours très positifs. Je crois que tout le monde a ressenti l’émotion d’une première.»

Les comédiens interprètent la chanson «Moustache» de Philippe Katerine, dans une scène aux allures de comédie musicale. Cedric Vincensini

Le choix du spectacle n’est sans doute pas étranger à ce succès. Auréolée par les Prix suisses de théâtre 2019, cette adaptation du roman d’Hugo captive par sa scénographie sublime (signée Francis Rivolta), la prestation impeccable des sept comédiens mêlant récit choral et jeu, oscillant entre drame et comédie musicale.