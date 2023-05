Un autre pas vers la Super League – À Yverdon, les travaux du stade vont pouvoir commencer Dans le flou quant à son avenir, Yverdon Sport a reçu une bonne nouvelle: le chantier pour la mise aux normes de la Super League du Stade municipal devrait débuter sous peu. Florian Vaney

Pour qu’Yverdon Sport puisse jouer en Super League dans son stade, les mats et les éclairages doivent être changés. © J-P GUINNARD

C’est un jeu d’infos et d’intox, d’avancées et de contradictions. En début de semaine, la situation s’est crispée autour d’Yverdon Sport, même si son cas se veut probablement moins tendu que certains ont avantage à le faire croire. YS peine à trouver un stade de substitution en vue de la reprise de Super League, à tel point que le dossier de licence du club pourrait être rouvert. Ce qui fait planer l’ombre d’un retrait de sa qualification. On le relatait ici. Alors mercredi, la Ville d’Yverdon-les-Bains, qui fait front avec son équipe promue sportivement dans l’élite, a voulu envoyer un message positif.