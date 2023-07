Le néo-promu accroche YB – À Yverdon, l’espoir surgit: et si tout s’assemblait? La Maladière était vide dimanche, mais les Nord-Vaudois y ont mis leur âme pour obtenir un nul 2-2 contre YB et récolter leur premier point dans l’élite. Valentin Schnorhk - Neuchâtel

Evans Maurin et Johan Kury (deuxième et troisième en partant de la gauche) sont célébrés par leurs coéquipiers: deux jeunes, qui ont souvent joué avec la réserve, ont permis à Yverdon d’accrocher YB. KEYSTONE/Salvatore di Nolfi

Des mots qui résonnent. Des cris qui sont attrapés par leur écho. Un rythme qui ne trouve jamais son moteur. C’est un match de football qui ne ressemble à rien de plus qu’à un match de football. Et c’est peut-être ce qui le rend le plus triste.