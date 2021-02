Mobilité périurbaine – À Yverdon, même le stationnement temporaire devient un combat Nouveau bras de fer en vue entre la Ville et l’Association Transports et Environnement (ATE), déjà opposés à un nouveau parking mutualisé au centre du parc technologique. Cette fois, c’est le parking temporaire de 383 places qui est visé. Erwan Le Bec

YVERDON LE 8 janvier 2015. Site de Y-PARC – Swiss Technopole, parc scientifique et technologique .

(24 HEURES /Jean-Paul Guinnard) VQH

On est loin de la paix des transports à Yverdon, où le débat se porte désormais sur la périphérie et le parc scientifique et technologique du Nord vaudois, Y-Parc, en pleine expansion.

L’extension d’un parking mutualisé (porté de 400 à 1000 places) s’était déjà heurtée à un recours de l’Association Transports et Environnement (ATE), pour qui il s’agissait d’un projet dépassé à l’heure de la mobilité douce. Craignant un retard d’un an, Y-Parc et la Ville ont alors rapidement lancé, en novembre dernier, le projet d’un parking temporaire de 383 places en tout, à l’extrémité ouest du site. Nouveau recours de l’ATE.

La section vaudoise de l’ONG dénonce l’absence d’analyse globale et des besoins non démontrés. «On reste dans la même problématique, explique le secrétaire général Romain Pilloud. On ne peut pas lancer des projets de cette taille sans une véritable vision de la mobilité pour tout ce secteur. On ne peut pas non plus dire qu’il est urgent de construire des places pour des grandes manifestations. Cette année, c’est peu probable.»

«On attend plus de 100’000 visiteurs par année, où est-ce qu’on va les mettre alors que nos capacités sont saturées?» Juliana Pantet, directrice d’Y-Parc

Parce que pour la Ville, Y-Parc est également le site des Numerik Games, et aussi celui de KinderCity, rebaptisée Explorit, cette Cité des sciences qui doit ouvrir fin mars. «Sans ce parking, les conséquences peuvent être catastrophiques, souligne la directrice d’Y-Parc, Juliana Pantet. On attend plus de 100’000 visiteurs par année, où est-ce qu’on va les mettre alors que nos capacités sont saturées?» Elle enchaîne. «Nous sommes sur un axe autoroutier, notre règlement prévoit ses places depuis le début, des multinationales sont venues ici parce qu’on leur a promis ce stationnement. Il y a déjà eu des sociétés avec plus d’une centaine d’emplois nous menaçant de partir. Au bout d’un moment, il faut admettre que ces places sont fondées sur des besoins réels réévalués chaque année.»

L’image d’Yverdon

Même position de la part du syndic Jean-Daniel Carrard. «Au bout d’un moment c’est de l’obstruction, et là c’est de l’image d’Yverdon qu’il s’agit. Nous devons pouvoir accueillir nos visiteurs, quels que soient leurs moyens de transport. Nous avons défendu une halte CFF. Mais la voiture, on ne va pas pouvoir l’effacer. Personne ne vient depuis Aarau à vélo. Et ce qu’on voit à Y-Parc, ce sont des jeunes actifs, très mobiles, qui se déplacent en voiture. Légalement, ces entreprises y ont droit!»

Pas de quoi convaincre l’ATE, qui scrute également de près la future mise à l’enquête des mille places de stationnement de la place d’Armes et pour qui ces parkings d’agglomération sont dorénavant un enjeu de taille. Elle appelle, dans son opposition, à prendre en compte les effets du télétravail, la place du vélo et la politique de mobilité des entreprises. Quitte à considérer «la modification des comportements» des usagers des lieux.