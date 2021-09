Mobilité – À Zermatt, il pleut des millions sur une route fermée Le Conseil d’État valaisan est prêt à verser 27,3 millions pour sécuriser la route entre Täsch et Zermatt, un tronçon interdit au public. Julien Wicky

Sécuriser la route qui mène à Zermatt coûtera cher aux contribuables valaisans, qui, dans leur grande majorité, ne pourront pas l’emprunter. D’où la controverse déclenchée par le projet. Getty Images

Quiconque veut aller au pied du Cervin sait que son chemin passe par le train. Arrivé au parking de Täsch, il lui faut laisser sa voiture au terminal et parcourir les derniers 6 kilomètres avec les wagons rouges de la Matterhorn-Gotthard Bahn. Chaque jour, un millier seulement de véhicules transitent par la route entre le village et la station. Habitants, livreurs et autres transporteurs bénéficient d’une autorisation pour circuler sur ce tronçon, interdit au public depuis 1978.

Menacé par les avalanches, l’axe est complètement fermé entre dix et vingt jours par an. Parfois, quand le train ne peut circuler, la station internationale se retrouve coupée du monde. La Municipalité essaie donc depuis des années d’obtenir un accès sécurisé en hiver. Le Canton du Valais a communiqué lundi dernier qu’il investirait 27,3 millions dans deux galeries qui devraient être construites d’ici à 2030. Le hic? La route restera fermée au public.