Nouvelle course de Coupe du monde – À Zermatt, la descente qui prend tout le monde de haut Un départ à 3800 m d’altitude, un tracé de 4 km au milieu du glacier du Théodule! Les stations de Zermatt et de Cervinia se sont associées pour imaginer la descente de toutes les audaces. La Coupe du monde fera escale au pied du Cervin au début du mois de novembre 2023. Jean Ammann

Pirmin Zurbriggen, l’ambassadeur, et Didier Défago, le concepteur de la piste «La Gran Becca», qui accueillera la Coupe d’Europe en 2022 et la Coupe du monde en 2023. Olivier Born

Le décor, grandiose, existe. Il reste aux acteurs à écrire le drame qui conviendra. Départ à 3800 m, à la Gobba di Rollin, arrivée à Laghi Cime Bianchi, 935 m plus bas. Entre les deux points, quelque deux minutes de course, 4 km de descente, avec des passages à 50%, une pointe de vitesse à 135 km/h, des sauts de 40 ou 50 m selon l’inspiration du traceur, et le Cervin, «la montagne la plus connue du monde», en toile de fond.

Fruit d’une collaboration entre la Suisse et l’Italie, La Gran Becca s’élance au niveau du petit Cervin pour traverser la frontière et rejoindre l’arrivée du côté de la station de Cervinia. DR Fruit d’une collaboration entre la Suisse et l’Italie, La Gran Becca s’élance au niveau du petit Cervin pour traverser la frontière et rejoindre l’arrivée du côté de la station de Cervinia. DR 1 / 2

«C’est l’ouverture que réclame la Coupe du monde depuis des années et des années!» clame Didier Défago, champion olympique de descente en 2010 et architecte de la piste. Comprenons-nous bien: l’ouverture existe déjà, elle a lieu chaque année à Sölden, à la fin du mois d’octobre. «Oui, mais il s’agit d’une discipline technique, le géant, et ensuite, il faut attendre un mois pour retrouver une épreuve de Coupe du monde. C’est un immense problème», estime Franz Julen, le patron des remontées mécaniques de Zermatt, qui est aussi le président du comité d’organisation de la future Coupe du monde Matterhorn Cervino. Les stations de Zermatt et de Cervinia se sont donc engouffrées dans le vide du calendrier pour proposer à la Fédération internationale de ski d’organiser, une semaine après Sölden, au tout début du mois de novembre, des épreuves de vitesse: une descente et un super-G pour les hommes et les femmes.