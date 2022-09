Athlétisme – À Zurich, l’athlétisme se savoure en ville Après une édition 2021 limitée par la jauge Covid, le grand raout de l’athlétisme en ville a enfin pu vivre pleinement sa communion avec le public zurichois. Florian Müller Zurich

Le 5000 mètres féminin a été l’un des moments forts de cette soirée au pied de l’opéra sur la Sechseläutenplatz. AFP

C’est un événement sans pareil dans le monde de l’athlétisme. Que des disciplines, occasionnellement, sortent des stades pour aller parader en ville, à l’instar du saut à la perche à Athletissima, ça arrive. Mais que six épreuves fassent en même temps le mur pour aller s’encanailler dans le centre-ville, c’est chose unique: à Zurich, pour la première journée du Weltklasse, à l’heure de la sortie des bureaux, le public n’aura jamais vécu l’athlétisme d’aussi près.

Là où d’habitude le Cirque Knie étend son chapiteau, au pied de l’opéra sur la Sechseläuteplatz, le début des finales de la saison - étalées sur deux jours, 6 mercredi en ville et 26 jeudi au Letzigrund - a été marqué, au-delà des performances, par la densité de la foule. Lors de la première édition de cette escapade exceptionnelle, l’année passée, la jauge Covid cantonale limitait le nombre de spectateurs à 2500. Rien de tout cela en 2022: portes ouvertes et que la fête soit belle!

Un 5000 mètres royal

À commencer par un 5000 mètres féminin royal, avec le duel de la saison entre la championne du monde Gudaf Tsegay et la championne olympique Sifan Hassan. Sur cette piste construite de toutes pièces, aux virages relevés et non homologuée d’un point de vue chronométrique, c’est finalement la championne du Commonwealth Beatrice Chebet qui s’est imposée, remportant le premier trophée de la soirée. Chez les hommes, Nicholas Kipkorir a empoché la mise, alors que les premières gouttes d’un énorme orage commençaient à arroser le tartan du centre-ville.

1 / 5 La Finlandaise Wilma Murto s’essaie à la perche. AFP

Au lancer du poids, c’est l’Américain Joe Kovacs qui s’est imposé chez les hommes - profitant de la méforme du dominateur Ryan Crouser en raison d’un Covid persistant - vite rejoint par sa compatriote féminine Chase Ealey. À la hauteur masculine, l’Italien Gianmarco Tamberi a claqué la meilleure performance de sa saison pour s’imposer (2,34 m) et conserver son titre, juste devant la surprise américaine JuVaughn Harrison.

Côté suisse, la seule représentante en lice lors de cette première soirée, en la personne d’Angelica Moser, a déçu. La perchiste, qui a connu une saison compliquée à cause notamment de plusieurs blessures, n’a pu éviter la septième et dernière place avec un saut à seulement 4,51 m. «La saison a vraiment été longue, avec plusieurs déceptions à digérer, confiait-elle. Je vais maintenant pouvoir recharger les batteries et regarder de près ce qu’il faut améliorer en vue de l’année prochaine.» Tout devant, l’Australienne Nina Kennedy franchissait une barre à 4,81 m, sa meilleure performance de la saison, pour s’imposer.



