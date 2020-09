«Voies rapides» pour bicyclettes – À Zurich, les cyclistes veulent bannir la voiture sur 50 km de route Face à la hausse du nombre d’accidents, la gauche veut doter la ville d’un réseau sécurisé d’«autoroutes» pour vélos. Les Zurichois se prononcent ce dimanche. Gabriel Sassoon Zurich

Trafic urbain Les cyclistes zurichois auront-ils bientôt des «autoroutes» à vélo? KEYSTONE

S’il fallait une preuve de l’insatisfaction de nombreux Zurichois face à leur réseau cyclable, ce pourrait être celle-ci: l’initiative en faveur de «routes sûres pour vélos» a récolté en à peine une journée 5000 signatures, soit 2000 de plus que le nombre requis. Ce dimanche, les citoyens de la ville de Zurich se rendent aux urnes pour dire s’ils souhaitent l’aménagement de 50 kilomètres de voies réservées aux bicyclettes. L’on ne parle pas ici de simples pistes cyclables: les voitures seraient bannies du réseau, à quelques exceptions près (riverains, commerces, police, etc.). Les autorités auraient dix ans pour mettre en œuvre le projet, soutenu par le centre gauche et combattu par la droite.