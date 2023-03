Ski alpin – Aamodt Kilde s’impose, Odermatt troisième à Aspen Le Suisse a réussi une belle fin de course samedi, synonyme de nouveau podium en Coupe du monde de descente. Quant au Norvégien, il a également remporté le petit globe de cristal. Claude-Alain Zufferey

Une troisième place pour Marco Odermatt, samedi à Aspen dans le Colorado. Getty Images via AFP

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas dans le Colorado. Après l’annulation de la descente messieurs de Coupe du monde de vendredi, celle de samedi a eu lieu… dans des conditions régulières. Les meilleurs concurrents ont pu se battre pour le podium, sans subir la piste et la neige.

Tous les regards étaient tournés vers Adrian Sejersted, qui se trouvait en tête de la course de vendredi, avant qu’elle ne soit arrêtée, puis annulée. Eh bien, le Norvégien n’a pas confirmé, éliminé sur le bas du tracé alors qu’il avait un bon temps. C’est un de ses compatriotes, Aleksander Aamodt Kilde, qui lui a volé la vedette. Il a même fait coup double en s’imposant à Aspen et en remportant le classement général de la Coupe du monde de descente.

Odermatt rivalise sur le bas

Le podium a été complété par le Canadien James Crawford (+0’’61) et par Marco Odermatt (+0’’63), beaucoup plus à l’aise que la veille. Le Nidwaldien, déjà deuxième à Wengen cette saison, n’envisageait pas vraiment de décrocher sa première victoire en descente dans le Colorado.

Il a pourtant fait une excellente course. Il l’a perdue dans les premières secondes. Le Suisse enregistrait déjà un retard de 71 centièmes au premier temps intermédiaire et de 84 centièmes au deuxième. Par la suite, il n’a plus rien perdu dans des grandes courbes qui lui ont bien convenu. Il a fait jeu égal avec Aamodt Kilde dans les secteurs 3, 4 et 5.

Hintermann au 6e rang

Un deuxième coureur suisse a terminé dans le top-10: Niels Hintermann, qui termine à 85 centièmes de la tête du classement. Puis suivent Stefan Rogentin 14e (+1’’12), Justin Murisier 27e (+1’’92), et Gilles Roulin 28e (+1’’98). Le Fribourgeois Alexis Monney a lourdement chuté, mais il a pu se relever.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.