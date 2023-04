Football – Challenge League – Aarau dira si SLO est encore un candidat à la Super League Avant un triptyque d’enfer contre le LS, Thoune et Wil, les pensionnaires de la Pontaise se doivent de l’emporter, ce samedi (18 h), contre un adversaire qui leur convient plutôt bien. André Boschetti

Neuf finales attendent désormais Anthony Braizat et Stade Lausanne Ouchy. Dont une première contre le FC Aarau à gagner impérativement ce samedi à la Pontaise. KEYSTONE

Stade Lausanne Ouchy vit un moment clé de sa saison. Après une première moitié de championnat au-delà de ses attentes, il partageait - de façon méritée - la place de leader avec le FC Wil à Noël. Nombreux étaient alors ceux qui faisaient des Stadistes l’un des principaux favoris à la promotion en Super League. Solide, efficace, homogène et régulière, l’équipe d’Anthony Braizat - qui comptait alors une bonne marge de six unités d’avance sur le quatrième classé - semblait bien partie pour mener la vie très dure aux cadors que sont le Lausanne-Sport et le FC Thoune.