Espace naturel à Morges – Abandonné, le Sentier Nature va être repris en main Créée pour sensibiliser à l’environnement mais abandonnée ces dernières années, la zone recommencera à être bichonnée par des classes à la rentrée. Lucas Philippoz

Morges, le 4 août 2023. Le sentier nature vers le camping à l'abandon sera réhabilité à la rentrée. 24heures/Odile Meylan

Entre le camping de Morges et le lac, l’étang a pris des airs de petite jungle. Les rares badauds à s’aventurer sur le Sentier Nature qui l’entoure y découvrent une végétation abondante et une armée de lentilles d’eau fluo. L’espace vert d’environ 1800 mètres carrés serait-il mal en point?

«Il a été un peu laissé à son compte, mais cet état est dans la logique naturelle», nuance Yann Laubscher, responsable de l’éducation à l’environnement à la Maison de la Rivière, à Tolochenaz. «Au fil du temps, si on ne l’entretient pas, un étang finit par s’atterrir. C’est-à-dire que de la végétation pousse, se décompose et comble progressivement l’étendue d’eau.»

La situation s’apprête à changer. Dès la rentrée, quatorze classes de cinquième année des établissements de Morges Est et Morges Ouest participeront, trois fois chacune, à des ateliers didactiques sur le terrain durant les heures de cours.

«Malgré ce petit espace, il y a des choses très intéressantes à observer sur la faune et la flore.» Yann Laubscher, responsable de l’éducation à l’environnement à la Maison de la Rivière

«Il s’agira d’abord de découvrir le monde de l’étang puis de s’occuper de son entretien, poursuit Yann Laubscher, qui chapeaute ces activités. Malgré ce petit espace, il y a des choses très intéressantes à observer sur la faune et la flore.» La lutte contre les espèces envahissantes sera l’un des axes de travail. «Au vu du nombre d’élèves impliqués, nous pourrons viser une gestion efficace de l’étang.» Le coût de ces sorties s’élève à 8000 francs par an, financés par la Ville.

Trentième anniversaire

Le Sentier Nature retrouve ainsi sa vocation. Car il est né il y a trente ans de l’initiative de Jean-Charles Daiz, un professeur de sciences naturelles passionné d’ornithologie, qui voulait faire d’une pierre deux coups: sensibiliser ses élèves à la biodiversité, et protéger des promeneurs cet étang qui s’était formé à la suite d’une dépression d’un comblement sur le lac, où insectes et oiseaux avaient rapidement élu domicile. Avec l’accord de la Ville, l’enseignant avait aménagé la zone avec 250 élèves. Ses classes l’ont bichonnée jusqu’à sa mort, en 2000.

Olivier Jean-Petit-Matile a été l’un de ceux qui avaient pris la relève. Désormais retraité, il énumère avec joie les râles d’eau, rousserolles effarvattes et autres grenouilles rieuses observés sur place. L’entretien a ensuite été plus sporadique, faute de temps. Or «si l’étang se charge trop de végétaux, il finit par étouffer, ce qui l’appauvrit considérablement».

D’après Yann Laubscher, l’intérêt de la démarche relancée cette année réside aussi dans sa durée. Pour constater l’impact des saisons, mais aussi parce qu’«en étalant les sorties sur un an et demi, nous avons l’opportunité de créer un lien entre ces enfants et ce milieu naturel. Peut-être même qu’ensuite, ils montreront à leurs parents cet endroit à côté duquel on passe souvent sans s’arrêter.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.