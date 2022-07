Portrait du Prix Latourette 2022 – Abasse Lévêque, l’étudiant qui se voit poète prophète Abasse Antoine Lévêque, 19 ans, a remporté le prix de la meilleure dissertation de la matu. Le jeune homme a su manier Césaire avec une prose de très haut niveau. Maxime Kissou

Lauréat du Prix Latourette récompensant la meilleure dissertation de français du canton de Vaud à l’épreuve de maturité, Abasse Antoine Lévêque, 19 ans, tient le recueil d’Aimé Césaire sur lequel il a disserté. Jean-Guy Python

Abasse Antoine Lévêque nous reçoit chez lui, à Lausanne, quelque part entre la gare et Montchoisi. Mince, voire fluet, le lauréat du Prix Latourette dégage une certaine énergie, que l’on ressent dans son regard clair et franc. «Franchement, je savais que j’avais réussi mon épreuve. J’étais par contre loin de m’imaginer que j’allais remporter un prix. J’ai eu beaucoup plus que ce que je voulais finalement, sans avoir eu 6», dit-il en rigolant.