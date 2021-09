Procès du 13 Novembre - «Abdeslam sait qu’il a une tribune, ne la lui offrons pas»

Vous avez suivi de nombreux procès de djihadistes. Quand Salah Abdeslam défie le tribunal, coupe les débats de façon intempestive pour clamer l’innocence de coaccusés, c’est une attitude fréquente?

Il n’y a pas d’attitude systématique des salafo-djihadistes dans le box. On observe de plus en plus souvent une tendance à la fermeture et à l’enfermement dans un silence choisi, posture de rupture entre la justice divine et la justice des hommes. Salah Abdeslam est dans cette défiance provocatrice, mais il se sait sous les projecteurs de la France et du monde entier, et ça lui offre une tribune magnifique! Je trouve qu’on ne devrait pas lui offrir de tribune pour défendre sa cause et faire l’apologie des valeurs du combattant du groupe État islamique.