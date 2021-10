Un vieux rebelle à la Cinémathèque – Abel Ferrara soigne sa gueule de bois Le cinéaste new-yorkais présente «Siberia» à Lausanne, ultime diagnostic de ses névroses exposées dans une rétrospective. Interview. Cécile Lecoultre

Le réalisateur Abel Ferrara, cinéaste new-yorkais de passage à Lausanne pour présenter «Siberia» à la Cinémathèque suisse. FLORIAN CELLA

Depuis quelques années, Abel Ferrara, belle gueule de bois cassée par des décades de divagation prodigieuse, court les festivals et les Cinémathèques. Hier à Berlin ou Locarno, ce soir à Lausanne, le réalisateur traîne son aura d’artiste maudit avec une obstination goguenarde. Dans la suite Coco Chanel du Palace, le New-yorkais exilé à Rome traîne des airs de vieux fauve paresseux. Même si les mots du poète suicidaire Maïakovski lui collent aux basques: «J’ai tendu mon âme comme un câble au-dessus de l’abîme et jonglant avec les mots, je m’y suis balancé.» Lui tient en équilibre sur le fil précaire de ses certitudes, toujours plus droit, affirme-t-il, depuis que le septuagénaire a abandonné plusieurs des paradis artificiels qui le berçaient dans l’autre millénaire.

«Bad Lieutenant», souvent considéré comme son chef-d’œuvre, un film culte, avec Harvey Keitel. DR

«Moi, un monument? Vous rigolez, je démarre un tournage avec Asia Argento. Mais c’est important de montrer ces films anciens. Sans les spectateurs, ce ne serait que des vieilles croutes accrochées dans un musée.» La rétrospective présentée par la Cinémathèque suisse vaut son pesant de sensations. Quel cinéphile ne donnerait pas un petit supplément d’âme à l’un ou l’autre plan convulsif de Harvey Keitel dans «Bad Lieutenant», ou Christopher Walken dans «King of New York», qui ne se pincerait pas les veines pour «The Addiction» ou ne verserait une larme lors de «Nos funérailles»?

Christopher Walken, autre fidèle du cinéaste Abel Ferrara, dans «The Funeral». DR

Dans une œuvre résolument alternative, la suite de ce noyau dur des années 90 s’est avérée plus chaotique encore. Entre la pourriture crade de la Grande Pomme et le glamour hollywoodien, les désespoirs d’idéaliste forcené contrastent avec des canulars de sale gosse narquois. «Mais je ne verrais pas de césure nette avec mon exil en Italie. Nous les cinéastes, faisons les films là où il y a de l’argent. J’en avais marre de New York, c’est certain, mais en tournant «Mary» ou «Go Go Tales», j’ai retrouvé à Naples le puissant parfum du Bronx où j’avais grandi dans les années 50! Même culture, bouffe, attitude… C’est cette enfance-là que j’ai identifiée. Plus ces opportunités financières, bien sûr.»

Abel Ferrara assure s’en accommoder, mais lui qui «filme pour échapper au monde réel» est sans cesse rattrapé par les contingences économiques. «C’est le paradoxe, trouver du fric et garder une intégrité spirituelle. Je n’essaie pas de séparer les approches, je reste fluide, connecté aux gens. Le business du cinéma, ce n’est pas une œuvre de charité, chacun veut rentrer dans son investissement. Les studios de jadis ou les plateformes d’aujourd’hui fonctionnent toujours sur ce principe. Qu’un livreur à vélo vous apporte le contrat ou que vous le signiez par mail, rien n’a changé. Sauf moi qui ronchonne parfois comme un vieux romantique.»

«Siberia», qu’il présente à l’ECAL, revient à la source épique, «une sorte de monde à la Jack London, avec des chiens huskies, des rencontres hasardeuses. Il s’agissait d’oser l’imperfection du scénario, de puiser des possibilités d’expériences dans la mémoire. C’est le processus même du cinéma: des acteurs, une caméra, on monte des images, on met de la musique dessus et voilà!» Dans ce journal intime inclassable s’échafaudent les doutes d’un créateur qui au-delà de ses outrances, reste attachant. Comme le dit en manière d’excuse son acteur fétiche Willem Dafoe: «Ce type aime les gens, c’est juste que parfois, il est son pire ennemi…»

Comment Abel Ferrara voit-il ce compagnon de route, un alter ego, un ami, un punching-ball? «Tout ça à la fois… nous avons réalisé ensemble ces trois films à la suite. Il m’amène ses idées, en soi, il est «l’Acteur», le manifeste de sa condition d’interprète. Moi, je suis un si mauvais comédien…» Leur monstre de fiction, incarnerait-elle comme l’affirme Dafoe, «une extension d’eux-mêmes»?

«Sûr qu’à un moment, cette opération devient très intime. Quand il joue Pasolini (ndlr: dans le film homonyme), il est moi, lui, cet autre. Et de nous sentir ensemble, nous rend plus forts. C’est l’esprit du cinéma, une équipe qui tire dans la même direction.» Mais où justement? «J’avoue parfois ne plus savoir où ça peut mener. En même temps, ce doute relève du processus même de la création. La solitude, le sentiment d’abandon, la peur… en quittant mon cocon douillet pour tourner «Siberia», j’ai bien cherché toutes ces émotions négatives. Je savais qu’il fallait me remuer le cul, arrêter de siroter des jus de fruits à la plage et grimper en haut de la montagne.»

Tel un sage que ce disciple bouddhiste aspire à devenir, Abel Ferrara avoue avoir même découvert quelques vérités dans l’aventure. «Ah, ah, oui! Rire dix fois par jour, selon Sengaï (ndlr: moine et peintre zen 1750-1837), c’est très important pour l’estomac.» Autre précepte essentiel pour sommeiller en paix, se poser les bonnes questions, soit celles qui évitent la logique. «Ne pas voir le monde tel que vous vous le projetez mais aller au-delà des illusions…» Et le maître d’étouffer un bâillement, insomniaque évidemment.

«Siberia», voyage en terre inconnue Afficher plus La chance de «Siberia» tient sans doute à la présence de Willem Dafoe. Depuis 1998, le comédien coutumier des réalisateurs les plus extrêmes, de David Lynch à Lars von Trier, pose en alter ego d’Abel Ferrara. Sans son poids charismatique, ce film expérimental tiendrait du bricolage psychanalytique poudré de chamanisme fumeux et d’autres introspections alcoolisées. Mais comme dans leurs précédentes collaborations, le double tient lieu de guide éclairé. Dialoguant avec lui-même, démultiplié dans un kaléidoscope de faux-semblants, catapulté des neiges sibériennes aux sables des Touaregs ou aux forêts des contes de Grimm, le voyageur porte son cœur en hiver en bandoulière. Largué par sa compagne, exilé chez des gens dont il ne parle pas la langue, membre de la confrérie des «âmes noires», il dérive sans queue ni tête. Même si le sexe, ici, prend des proportions d’exorcisme par de sanglants vaudous. Dans «Tommaso», son précédent exercice mental, le cinéaste brossait son propre portrait de créateur désintoxiqué portant bobo à Rome entre comédie de la vie, bébé gazouilleur et aqua frizzante. «Siberia» le voit renouer avec sa veine plus sombre, comme pour prouver aussi que la sobriété n’a pas essoré tous ses élans subversifs. CLE

«Siberia», avec Willem Dafoe, présenté ce mardi à Lausanne.

En dates Afficher plus 1951 Naît à New York.1992 Après deux épisodes de «Miami Vice», «Bad Lieutenant», film désormais culte avec Harvey Keitel, lance sa réputation de réalisateur de l’underground extrême, camé et dépressif.1993 «Snake Eyes» avec Madonna.1998 «New Rose Hotel» avec Asia Argento, sa compagne.2002 Exil à Rome, où il retrouve en voisin son compatriote, l’acteur Willem Dafoe, sept films à ce jour; épouse Cristina, actrice fétiche.2014 «Welcome to New York» sur l’affaire Strauss-Kahn avec Depardieu; «Pasolini» avec Dafoe.2016 Hommage au Louvre, MOMA etc. «À mon âge, être en vie constitue en soi un exploit!»2019 «Siberia», en compétition à Berlin.2021 «Zeros and Ones», Léopard de la meilleure réalisation à Locarno.

