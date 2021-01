Se détendre en 5 points – Aborder 2021 en mode zen 2020 aura été particulièrement éprouvante pour notre santé mentale. Comment repartir du bon pied? Voici cinq suggestions… Michael Balavoine

Le contact avec la nature est associé à des bénéfices à court et à long terme pour la santé humaine. Krisztina Kovacs / Getty Images

Inoubliable année pandémique, 2020 aura été particulièrement éprouvante pour le corps et l’esprit. Comment se remettre de tant de fatigue et de stress? En se focalisant sur le mieux-être. Et pour cela, on peut miser sur certaines pratiques de médecines alternatives qui, par une approche globale de l’individu et centrées sur un certain art de vivre, peuvent renforcer le capital santé et aider à trouver en soi-même des ressources pour faire face au stress contemporain.

Contrairement à une idée largement répandue, elles sont facilement accessibles et relativement bon marché – voire gratuites. Voici cinq pistes, parmi une pléiade d’autres, pour commencer 2021 sur un bon pied.