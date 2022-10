Troisième succès à Morat-Fribourg – Abraham a déjà les pieds au Kenya et la tête à New York De La Sonnaz à Central Park, le marathonien genevois poursuit sa préparation au pas de course. «Il est dans la forme de sa vie», dit son coach. Pascal Bornand

Tadesse Abraham à Morat aux côtés de son coach Olivier Baldacchino. Vestiaire improvisé et dernière causerie avant la course. KEYSTONE/CHRISTOPHE BOTT

Il s’est envolé dimanche soir pour le Kenya, quelques heures après son troisième succès à Morat-Fribourg et une joyeuse fondue, un péché mignon qu’on lui pardonne bien volontiers. À l’embarquement, Tadesse Abraham avait la banane, comme il aime à le dire. Cette année 2022 – celle de ses 40 ans, celle de ses records battus au marathon (2 h 06’38) et au semi-marathon (59’53) – le comble de bonheur et ne freine pas ses ambitions.