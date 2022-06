Jeunesses campagnardes – Absents depuis 2018, les girons vont déplacer les foules À Daillens, le Giron du Centre a lancé mercredi une série de quatre manifestations festives et sportives régionales. Quelque 30’000 personnes sont attendues à chaque fois. Sylvain Muller

Quentin Francillon, président du comité d'organisation du Giron du Centre 2022, devant le Caveau des Anciens, devenu à Daillens le Château des Anciens, une construction sur deux étages. 24 HEURES – VANESSA CARDOSO

Quatre ans! Autant dire une éternité quand on est ado ou jeune adulte. Et pourtant il y a bien quatre longues années qui se sont écoulées depuis la dernière organisation d’un giron de jeunesse dans le canton de Vaud.

«La période des girons, c’est la plus belle de l’année!», estime Quentin Francillon, président du comité d’organisation de la fête. «On l’attend avec impatience, car on sait qu’on va se retrouver quatre fois de suite dans des ambiances différentes. En tout cas, ici on est tous au taquet. Et un peu stressés, car d’après les Samaritains, sur les manifestations où ils sont allés ces derniers temps, il y avait toujours plus de monde que d’habitude.»