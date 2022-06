Fée Verte – Absinthe en fête Samedi 11 juin, le Val-de-Travers ouvre ses distilleries aux amateurs de fée Verte. Cécile Collet

Fontaine des Fées, Buttes. DR/Absinthe en fête

Après les Caves ouvertes vaudoises et leur gouleyant chasselas, vous prendrez bien un verre d’absinthe? Ce samedi 11 juin, de 10 h à 18 h, le Val-de-Travers ouvre ses distilleries et invite les amateurs de fée Verte à des dégustations. Visites de musées, découvertes artisanales et balades en train historique sont aussi au programme de la 4e édition d’Absinthe en fête.

Visite des champs

Un billet unique (20 fr.) donne droit à six dégustations et un verre, ainsi qu’à une entrée à la Maison de l’absinthe de Môtiers et au Séchoir à absinthe de Boveresse. Nouveauté cette année, deux visites des cultures, sur les hauteurs du Vallon, sont prévues (départ 10 h et 14 h de Couvet, place des Halles).

Glace, chocolat et autres délices aromatisées au nectar anisé seront en vente dans les commerces de la région. On pourra aussi s’y procurer une fontaine à absinthe. Des menus spéciaux sont proposés par de nombreux restaurants partenaires à midi et le soir.

Train historique

Le train historique circulera sur réservation (079 563 22 78) depuis Neuchâtel (9 h 50) ou Fleurier (dès 11 h 50). Et deux bus navettes assureront la liaison entre Fleurier, Môtiers, Boveresse et Couvet.

Des animations pour les enfants sont organisées. Et pour ceux dont les parents dégustent (sic), le verre de la fête donne droit à une descente en luge Féeline, au parc de loisirs de la Robella.

