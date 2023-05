Jour 3-4-5 : 24-25-26 novembre 2023 : GRAND PRIX Abu Dhabi Accès de trois jours au South Club avec transferts. Le South Club bénéficie d’une vue spectaculaire sur le virage en épingle à cheveux de «Marsa Corner» ainsi qu’un accès exclusif à un espace bar et restauration dédié pour ne perdre aucune minute du passionnant spectacle ! Le pass donne également droit à divers avantages : – Accès aux aires Oasis avec leur service de restauration, boutiques et attractions. –Accès à la fan-zone et à la voie des stands le jeudi. – Admission aux « After-Race Concerts Yasalam »

Jour 6 : 27 novembre 2023 : VISITE D’ABU DHABI (ou journée d’excursion à Dubaï)

Tour de ville d’Abu Dhabi avec votre guide local accompagnateur francophone. Visite de la grande mosquée Cheikh Zayed, joyau architectural aux dimensions hors-normes alliant tradition et modernité, avec ses dômes et colonnes blanc et or. Halte insolite à l’hôpital des faucons, établissement essentiel aux habitants de la région. En effet, la fauconnerie est une activité millénaire aux Émirats. L’après-midi, visite du Louvre Abu Dhabi, à l’architecture contemporaine fascinante inspirée des constructions traditionnelles.