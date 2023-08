Accident de la route à Nyon – Un octogénaire panique au volant et roule sur un piéton Le miraculé s’en sort avec une jambe cassée et de fortes dermabrasions. Cet accident au centre de Nyon repose la question de l’âge limite du permis de conduire. Dominique Botti

Dans cette affaire, «c’est l’âge avancé du conducteur qui est en cause. Ce qui pose de sérieuses questions sur l’aptitude (attention, réflexe, audition, vision) de certains seniors», explique l’avocat de la victime. Illustration: Manuel Perrin

«Lorsque la voiture m’a roulé dessus, j’ai bien cru que mon dernier jour était arrivé», nous déclare Paul* une année après les faits. Ce jour-là, le 10 août 2022 vers 13 heures, il fait beau, la route est sèche. Le père de famille termine sa pause de midi et sort du restaurant Tanoor, proche de la gare, au centre-ville de Nyon. Il se trouve dans une zone de rencontre, où la vitesse est limitée à 20 km/h et les piétons ont la priorité. «J’ai remarqué dans mon dos qu’une voiture se dirigeait vers moi, à faible allure, mais je ne me suis pas inquiété. J’ai pensé qu’il m’avait vu et allait me laisser passer.»