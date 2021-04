États-Unis – Accident mortel avec une Tesla apparemment sans conducteur Une Tesla s’est écrasée samedi au Texas contre un arbre et a pris feu. Les autorités ont retrouvé deux individus mais aucun derrière le volant.

Deux hommes sont morts au Texas dans l’accident d’une Tesla au bord de laquelle il n’y avait apparemment personne derrière le volant, ont indiqué dimanche le «Wall Street Journal» et la chaîne de télévision locale KPRC2. Le véhicule roulait à vive allure quand il s’est écrasé samedi soir contre un arbre et a pris feu, selon ces médias. Les autorités n’ont retrouvé que deux individus, l’un à la place du passager et l’autre sur le siège arrière.

«Les premiers éléments de l’enquête, qui n’est pas encore terminée, montrent qu’il n’y avait personne au volant du véhicule», a indiqué un responsable de la police du comté de Harris, Mark Herman, au «Wall Street Journal». Ils n’avaient pas encore déterminé dimanche si l’airbag du siège du conducteur s’était déployé et si le système d’assistance à la conduite du véhicule était enclenché au moment de la collision.

Sur son site internet, Tesla prévient que les systèmes d’assistance à la conduite qu’ils proposent ne rendent pas le véhicule autonome et que la supervision active d’un conducteur reste nécessaire. Mais des vidéos montrent régulièrement des Tesla avec des conducteurs endormis ou sans les mains sur le volant pendant un temps prolongé.

