Homicide par négligence – Accident mortel de VTT jugé à trois jours de la prescription En 2013, un cycliste avait perdu la vie après avoir percuté une barrière de chantier non signalé. Téléverbier, un constructeur de télécabine et un chef de service de Bagnes (VS) comparaissent in extremis devant la justice. Benjamin Pillard

La barrière métallique grise avait été posée le jour de l’accident en travers de cette petite route (ci-contre au tout premier plan, soit immédiatement après l’arbre). Dans le sens de la descente, l’obstacle n’était visible qu’au dernier moment en raison d’une courbe à droite. Sébastien Anex

À trois jours près, une affaire d’homicide par négligence a bien failli ne jamais être jugée. L’urgence était telle que le Tribunal cantonal valaisan a mis moins de deux semaines à statuer sur les recours de la famille du vététiste tué en août 2013 et du procureur Grégoire Comtesse, contre six à dix-huit mois en temps normal.

Car le 15 juillet, le juge de district Pierre Gapany avait estimé que le procès ne pourrait finalement pas avoir lieu tant qu’une expertise technique n’était pas versée au dossier. «Le moyen le plus approprié, voire le seul, pour essayer d’établir a posteriori ce qui a pu se passer», avait estimé le magistrat. Et ce douze jours après avoir qualifié cette même requête de la défense de «non pertinente».