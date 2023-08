Accidents de la route – Notre sondage soutient l’examen de conduite pour les seniors En réponse à un questionnaire en ligne de «24 heures», 58% des 1500 participants estiment qu’un automobiliste, dès 75 ans, doit repasser son permis de conduire. Dominique Botti

Un titulaire de permis doit-il repasser son examen de conduite dès 75 ans? Keystone

Sensible, la question posée par le sondage en ligne de «24 heures» concerne chaque automobiliste en Suisse, passé un certain âge. Un titulaire de permis doit-il repasser son examen de conduite dès 75 ans? Près des deux-tiers (58%) des participants (environ 1500) estiment que oui. Seuls 36% y sont défavorables. Une infime minorité (6%) ne sait pas. Les questions fermées de notre formulaire ne donnent pas la possibilité de comprendre les raisons de ce choix.

Nous avions soulevé le débat, vendredi dernier dans nos pages, à l’occasion d’un dramatique accident à Nyon en 2022. Un conducteur alors âgé de 86 ans avait renversé, puis roulé sur un père de famille miraculé qui s’en était sorti avec une jambe cassée. L’auteur ne s’était pas rendu compte qu’il se trouvait dans une zone de rencontre où les piétons sont prioritaires. Il a été condamné, au printemps dernier, à une amende pécuniaire de 9000 francs avec sursis pour violation des règles de la circulation routière.

Piste de réflexion

Notre sondage n’est pas représentatif, mais il suggère quand même une piste de réflexion intéressante pour la politique de sécurité routière. Un examen n’est pas encore d’actualité en Suisse. Et pourtant, notre pays est un des rares en Europe à avoir un système de contrôle. Dès 75 ans, le conducteur doit fournir au Canton un certificat médical d’aptitude délivré par un praticien agréé, généralement le médecin de famille. L’autorisation doit ensuite être renouvelée tous les deux ans. Cette surveillance est donc médicale et ne concerne pas un test pratique et théorique des règles de la circulation routière.

Le parlement fédéral a déjà réfléchi sur la question. En mars 2023, la conseillère nationale Marionna Schlatter (ZH/Verts) avait suggéré au Conseil fédéral de se pencher sur l’opportunité de créer un «test pratique» pour les aînés qui veulent continuer à prendre le volant. La parlementaire appuyait son propos sur une enquête du Bureau de prévention des accidents à Berne qui dénonçait le manque d’efficacité du système de surveillance actuel. Dans leur réponse, les autorités ont déjà écarté la proposition.

Compétence fédérale

Contacté, le Service vaudois des autos répond que cette problématique relève du droit fédéral et n’est donc pas de la compétence du canton. Il rappelle la différence entre, d’une part, «la connaissance et l’application des règles de circulation, qu’un examen pratique de conduite permet de contrôler» et, d’autre part, «l’aptitude médicale à la conduite, qui nécessite une évaluation médicale ad hoc et que nous faisons régulièrement».

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.