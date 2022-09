Infirmière depuis 40 ans – «Accompagner des patients au Cirque Knie, ce n’est plus imaginable» Infirmière au CHUV depuis 1981, Linda Farad a accompagné toute la vie de l’institution. Elle raconte comment son métier a grandi en même temps que l’hôpital et à quel point il est malmené aujourd’hui. Romaric Haddou

Linda Farad, infirmière au département d’oncologie du CHUV, constate que, dans l’ensemble, les patients deviennent plus revendicateurs. VANESSA CARDOSO

Linda Farad n’a rien manqué de la grande histoire du CHUV. Lorsque la Cité hospitalière est officiellement inaugurée, le 7 septembre 1982, l’infirmière exerce déjà depuis plus d’un an dans la maison. Spécialisée en oncologie, elle jette aujourd’hui un regard sur quarante ans de soins, d’échanges avec les patients, d’avancées médicales et d’horaires irréguliers. L’histoire d’une profession ponctuée de points de suspension: «J’aime vraiment ce métier, mais…»