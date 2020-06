Libre-échange – Accord avec l’Indonésie: référendum en passe d’aboutir Le texte référendaire qui dénonce l’accord de libre-échange entre la Suisse et l’Indonésie conclu en décembre dernier a récolté suffisamment de signatures.

Le Parlement a adopté le 19 décembre dernier l’accord liant la Suisse et l’Indonésie. Il prévoit des franchises douanières pour les produits échangés, huile de palme inclue. Keystone/archives

Le référendum sur l’accord de libre-échange de l’AELE avec l’Indonésie est en passe d’aboutir. Le comité référendaire a annoncé mardi qu’il avait récolté le nombre de signatures nécessaires. Le délai pour le dépôt du texte est fixé au 22 juin.

Le Parlement a adopté le 19 décembre dernier l’accord liant la Suisse et l’Indonésie. Il prévoit des franchises douanières pour les produits échangés, huile de palme inclue. Pour les référendaires, ce texte est mauvais pour l’environnement et pour les paysans, en Indonésie et en Suisse, car il entraînera une augmentation des importations.

Le référendum a été lancé par le syndicat paysan Uniterre et le viticulteur biologique Willy Cretegny. Le texte est désormais soutenu par près de 50 organisations. Selon le communiqué, le comité dispose déjà de 56’500 signatures. Il entend poursuivre la récolte jusqu’au 8 juin en raison de la suspension due à l’épidémie de Covid-19.

«Les dernières semaines ont montré que l’Indonésie n’est pas disposée à mettre en œuvre des normes écologiques et sociales pour empêcher la destruction des forêts vierges et de leurs richesses», rappelle le comité référendaire dans son communiqué.

( ATS/NXP )