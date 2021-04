Accord avec l’UE

Retour à la case départ

Même si le contact n’a pas été rompu lors de la rencontre du 23 avril à Bruxelles, étape presque finale dans la négociation pour un accord institutionnel entre la Suisse et l’Union européenne, il est de plus en plus évident que nous courons à l’échec. Parmi les causes de l’échec, on peut citer, au niveau du gouvernement, l’incapacité à arrêter une position commune, l’absence d’engagement et de vision d’avenir, le manque de détermination et de force de persuasion.

On peut adresser des reproches analogues aux milieux de l’industrie et du commerce. Citons enfin l’alliance contre nature entre l’UDC et la gauche syndicaliste, qui s’est obstinément focalisée sur la question particulière de la protection des salaires, certes importante, mais pas au point de faire capoter tout un accord.