Irlande – Accord de coalition gouvernementale entre trois partis Les Verts et les deux partis irlandais de centre-droit Fine Gael et Fianna Fail sont parvenus à se mettre d’accord ce lundi.

Le leader du parti Fianna Fail, Micheal Martin, en février dernier à Dublin. AFP

Les deux partis irlandais de centre-droit Fine Gael et Fianna Fail et les Verts sont parvenus à un accord lundi pour former un gouvernement de coalition, quatre mois après des législatives qui ont divisé le paysage politique de la République.

«Les dirigeants du Fianna Fail, du Fine Gael et du Parti vert ont approuvé le projet de programme pour le gouvernement et celui-ci sera publié plus tard cet après-midi», a indiqué le Fianna Fail dans un communiqué.

( AFP/NXP )